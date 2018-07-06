20:36
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 16°C
  • субота
    26°C 17°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Розробник "Новачка" озвучив тривожний прогноз для жителів британського Солсбері

1287 Читать новость на русском
Нервово-паралітична речовина "Новачок" може залишитися у Солсбері ще надовго
Нервово-паралітична речовина "Новачок" може залишитися у Солсбері ще надовго / Фото з відкритих мереж

Нервово-паралітична речовина "Новачок" може залишитися у Солсбері на довгі роки, адже її майже неможливо виявити.

Про це розповів один із розробників отрути Володимир Углєв, передає The Independent.

Читайте також: Розробник "Новачка" розповів про його смертельні особливості

Як пояснив науковець, нервово-паралітична речовина A-234 із сімейства "Новачків" особливо стійка, але її стабільність залежить від кліматичних факторів. Так, під прямими сонячними променями або на рівній металевій поверхні речовина швидко випаровується. Вона може зберегтися надовго у холодніших і сухіших умовах, всмоктавшись у нерівні м'які поверхні, зазначив він.

"Речовина здатна проникнути в будь-яку м'яку поверхню, наприклад в дерева, шкіру або лавки в парку. Звідти вона може потрапити в шкіру людини з усіма наслідками, що звідси випливають", – додав Углєв.

Дослідник також припустив можливість того, що другий випадок отруєнням "Новачком" неподалік Солсбері пов'язаний з невикористаною порцією отрути.

Це може бути вторинне отруєння першою порцією, або для вбивці підготували кілька шприців і вони залишилися заховані десь в окрузі. Можливо, він використовував тільки одну або дві порції, 
– припустив розробник "Новачка".

Окрім того, Углєв погоджується з висновками британської розвідки про те, що екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію отруїли "Новачком". За його словами, можна сміливо припустити, що ця речовина є причиною і останнього інциденту.

Читайте також: Як "Новачок" потрапив в організм пари з Еймсбері: версія експерта із хімічної зброї

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком".

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля отруєння
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
сьогодні, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 404
Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
сьогодні, 18:06 Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
Настя Сукач 641
Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
сьогодні, 17:00 Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
Юрий Касьянов 967
Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
сьогодні, 16:00 Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
Сергій Лещенко 362
Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
сьогодні, 15:00 Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
Юрій Бутусов 152
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук