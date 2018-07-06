Розробник "Новачка" озвучив тривожний прогноз для жителів британського Солсбері

Нервово-паралітична речовина "Новачок" може залишитися у Солсбері на довгі роки, адже її майже неможливо виявити.

Про це розповів один із розробників отрути Володимир Углєв, передає The Independent.

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Як пояснив науковець, нервово-паралітична речовина A-234 із сімейства "Новачків" особливо стійка, але її стабільність залежить від кліматичних факторів. Так, під прямими сонячними променями або на рівній металевій поверхні речовина швидко випаровується. Вона може зберегтися надовго у холодніших і сухіших умовах, всмоктавшись у нерівні м'які поверхні, зазначив він.

"Речовина здатна проникнути в будь-яку м'яку поверхню, наприклад в дерева, шкіру або лавки в парку. Звідти вона може потрапити в шкіру людини з усіма наслідками, що звідси випливають", – додав Углєв.

Дослідник також припустив можливість того, що другий випадок отруєнням "Новачком" неподалік Солсбері пов'язаний з невикористаною порцією отрути.

Це може бути вторинне отруєння першою порцією, або для вбивці підготували кілька шприців і вони залишилися заховані десь в окрузі. Можливо, він використовував тільки одну або дві порції,

– припустив розробник "Новачка".

Окрім того, Углєв погоджується з висновками британської розвідки про те, що екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію отруїли "Новачком". За його словами, можна сміливо припустити, що ця речовина є причиною і останнього інциденту.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком".