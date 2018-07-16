К отравлению Скрипалей причастны сотрудники ГРУ, – The New York Times
К отравлению российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны действующие или бывшие сотрудники ГРУ.
Об этом сообщает американское издание The New York Times ссылаясь на данные чиновников Великобритании.
Читайте также: СМИ сообщили, что спасло Скрипалей от смерти
Как отмечает издание, источник в руководстве США отметил, что правоохранители вскоре смогут назвать конкретных людей, которые провели операцию с отравлением.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.
Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, который располагается неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлены они были тоже "Новичком".
Выбор редакции
-
Перед встречей с Путиным Трамп поделился неутешительным комментарием в отношении Россиисегодня, 10:04
-
Отравление в Эймсбери: брат пострадавшего рассказал, где содержался "Новичок"сегодня, 08:44
-
Главные новости 15 июля: финал ЧМ-2018, пожар на Закарпатье, Хабенский в базе "Миротворца"сегодня, 08:01