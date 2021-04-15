Джо Байден пришел к власти в непростое время. Россия, Китай и Иран создают угрозы для Соединенных Штатов и их союзников. Между тем весь мир ожидает, что президент США будет реагировать на каждое из них.

Россия, Иран, Северная Корея, Китай и другие враждебные режимы – все это проблемы, с которыми администрация Джо Байдена уже столкнулась. Издание The Hill подытожило основные вызовы в небольшом материале.

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Первые месяцы администрация Байдена была сконцентрирована на внутренних вопросах, ведь надо было брать под контроль пандемию и поднимать экономику. Большая часть энергии ушла на продвижение пакета помощи в размере 1,9 триллиона долларов США.

Также – на еще больший инфраструктурный пакет. Однако события в мире все активнее стучатся в двери Америки, различные регионы просят об американской помощи и лидерстве. Мигранты, климатические изменения, угроза новой войны в Европе, агрессивная Россия и всегда коварный Китай.

В целом это можно свести к пяти основным вызовам.

Противостояние китайском росту

Китай – единственная угроза для США в вопросе мирового господства. Его экономика может обойти американскую и сбросить с первой строчки уже до конца этого десятилетия. Пекин активно расширяет свое влияние на другие страны, предлагая деньги, торговлю и инвестиции. И одновременно напрягая военные мускулы.

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Важно. Первый разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина в феврале длился 2 часа, напряженность была слишком очевидной. Вашингтон давит на нарушения прав человека против уйгуров и в Гонконге, тогда как китайский лидер говорил о вмешательстве во внутренние дела КНР. В марте Байден сказал: "мы должны доказать, что демократия работает".

Впрочем, аналитики не очень довольны и говорят, что отношения, по сути, "находятся в самой низкой точке с 1979 года". Такое мнение высказал аналитик RAND Дерек Гроссман. Он указывает на несколько проблем: напряжение вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море, многолетнюю борьбу с воровством авторского права, кибершпионажем.



Противостояние США и Китая станет решающим для контроля над миром / Скриншот Youtube

Что может с этим сделать Джо Байден? Экономика Китая на подъеме после пандемии и явно не собирается сокращать обороты. Но Гроссман указывает, что у Китая очень мало союзников по миру (крупнейший – Россия, а они еще большие парии, чем сами китайцы – 24 канал).

Ресурсы имеют свойство заканчиваться, а их Поднебесная тратит очень много – на слежение за собственным народом. Ожидается, что новая администрация будет играть вдлинную, укрепляя свои союзы и перехватывая у Китая сферы влияния.

Возвращение к иранскому ядерному соглашению

После "медвежьей услуги", которую Израиль предоставил США, атаковав (второй раз за год) ядерный объект Ирана Натанз, возвращение к успешным переговорам по ОВПД (Общего всеобъемлющего плана действий – 24 канал) выглядит непросто. Трамп вышел из соглашения еще в 2018 году, вернув драконовские санкции, которые фактически остановили иранскую экономику.

В ответ Тегеран практически прекратил выполнять свои обязанности, по крайней мере их техническую часть. Сейчас уран обогащается с нарушениями всех правил. Во время написания этого материала появились новости, что уровень обогащения будет поднят с 20% до 60% (военный уровень – более 90%).

Недоверие между двумя странами усиливается. И все же Байден надеется, что сможет вернуть дела в нужное русло. США "готовы сделать необходимые шаги", заявили в Госдепе, включая "снятие санкций", которые не соответствуют ядерному соглашению.

В нынешних обстоятельствах нужен очень тщательный дипломатический танец, отметил для The Hill Трита Парси, эксперт по Ирану, вице-президент Института ответственного госуправления. В Иране не уверены, что Штаты до сих пор способны выполнять свои обязательства, добавил он.

Не добавляет позитива и удар военных США по целям в Сирии, которыми оказалось поддерживаемое Ираном ополчение и все еще союз Вашингтона с Эр-Риядом (хотя Байден и объявил о пересмотре этих отношений). На этом фронте впереди – непростой путь.

Израиль и Палестина: вечная проблема

Понять Иерусалим можно – они потеряли едва ли не самого произраильского президента – Дональда Трампа. Тот активно боролся с Ираном, но не добился падения режима аятолл. Он перенес посольство США в Иерусалим и сказал, что это столица Израиля. Несмотря на то, что по крайней мере половина города – старая палестинская территория.



Смириться с Палестиной для Израиля будет так же тяжело / Фото CFR

Фактически, Трамп стоял на стороне Нетаньяху почти во всех авантюрах премьера. А еще у него муж дочери Джаред Кушнер, который формально занимался Ближним Востоком. Так родились "Авраамские соглашения" о примирения Израиля и арабских стран. И это действительно полезная вещь. Но вот еще есть так называемая "Сделка века" – мирный план для Израиля и Палестины.

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Его разрабатывали без участия и хотя бы консультации с Палестиной, и прогнозируемо, что этот план провалился. Теперь Байден говорит, что возобновит помощь палестинцам, которую остановил Трамп. Цена вопроса – 235 миллионов долларов США. Ожидаемо, что решение раскритикуют как в Израиле, так и в Вашингтоне (где у Иерусалима мощное лобби – 24 канал).

Однако некоторые решения прошлой администрации останутся в силе (перенос посольства). Глобально, решение конфликта между двумя сторонами остается неуловимым. С момента встречи Билла Клинтона, Ясира Арафата (председателя Организации Освобождения Палестины – 24 канал) и тогдашнего главы правительства Ицхака Рабина прошло около 30 лет.

Обратите внимание! После соглашений в Осло были войны и интифады, а оптимизм тех времен давно исчез. Сам Нетаньяху находится под судом, поэтому способен на дальнейшие иррациональные шаги.

Обострение со стороны России

В последнее время появились доказательства скопления войск России у границ Украины, во временно оккупированном Крыму и в Арктике. Однако американская экспертное и политическое сообщество все еще разделено в вопросе, насколько Россия является угрозой непосредственно для США.



Россия становится все более опасной, но является ли угрозой для США? / Фото NATO

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С одной стороны, их вмешательство в выборы, когда выиграл Трамп, стало большой историей в 2016 году. Москва способна вызвать у Вашингтона настоящее замешательство. Россиян обвиняют в хакерстве, в частности в последнем с помощью фирмы Solar Winds. Тогда были атакованы крупные правительственные ведомства и сети.

Иллюзия сверхдержавы

С другой стороны, Россия напрягает всю себя, чтобы сохранять иллюзию большого государства, больше, чем она является на самом деле. Однако ее экономика не входит в топ-10, ниже экономики Италии, Канады и других. Это уже далеко не сверхдержава. Байден обещал быть более жестким с РФ, чем был Трамп.

В марте он произвел фурор, назвав Владимира Путина "убийцей". Администрация объявила о новых санкциях против Москвы, которые в основном касались отравления политика Алексея Навального. Но теперь придется столкнуться с загнанным в угол государством, у которого остался практически один путь – военная конфронтация.

Новый взгляд на Остров Свободы

В отношении Кубы в Америке тоже нет ясности. Некоторые "ястребы" – но не вся Республиканская партия – хотят, чтобы давление продолжалось. Правительство в Гаване было признано спонсором терроризма во времена Трампа. Впрочем, таких как Тед Круз, Роберт Менендес, Марко Рубио или Рик Скотт все же меньшинство.

В то же время более 80 демократов в Палате Представителей толкают Байдена к более открытой позиции по Кубе. Фактически, это означает возвращение к политике, которую проводил Барак Обама. Тогда были сняты ограничения на поездки и денежные переводы и даже открыто посольство США в Гаване. До этого оно стояло закрытым 54 года.

Вообще-то политика в отношении острова с 11 миллионным населением была бы не такой важной, если бы не миллионы избирателей-кубинцев во Флориде. Они имеют решающее значение. Байден плохо работал в штате и с этим населением в ноябре 2020 года.

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Однако не в последнюю очередь из-за кампании по дискредитации со стороны республиканцев, которые представляли демократов "социалистами". Собственно теми, от кого эти кубинцы и скрылись на материк. Сама Куба не изменилась: это все еще однопартийная диктатура. Белый Дом подтвердил, что "Куба не входит в главные приоритеты президента".

Поэтому остается ждать дальше.