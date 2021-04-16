Вероятность вторжения войск России – от "низкой до средней", – Европейское командование США
Вероятность вторжения российских войск в Украину – от низкой до средней. Так ситуацию охарактеризовал генерал Военно-воздушных сил США Тод Уолтерс. Однако все зависит от обстоятельств.
Источник:Интерфакс-Украина
Глава Европейского командования США так оценил возможность вторжения в течение нескольких следующих недель. Об этом он заявил в выступлении перед комитетом Палаты представителей по делам вооружений.
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Однако, подчеркнул Уолтерс, эта оценка зависит от обстоятельств, которые могут меняться. По мнению генерала, в течение следующих двух недель угроза будет уменьшаться.
Вероятность нападения начнет спадать, – Уолтерс
По моим ощущениям, по тенденции, которую я вижу сейчас, вероятность нападения начнет спадать,
– сказал Уолтерс.
Байден заявил о поддержке Украины
Отметим, что президент США Джо Байден сообщил, что во время разговора с главой Кремля Владимиром Путиным дал понять, что Вашингтон поддерживает Украину. Глава Белого дома заявил Путину, что настало время для деэскалации, и делать это стоит дипломатическим путем.
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Что известно о ситуации возле украинской границы?О росте военного напряжения сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в Верховной Раде. По подсчетам представительницы США в ОБСЕ, численность военных России вблизи украинских границ – ориентировочно 25 тысяч. По данным украинской разведки, вскоре это количество может вырасти до 110 тысяч. Поддержку Украине в этой ситуации выразили страны-члены НАТО.
Расположение войск России у границы Украины / Инфографика 24 канала
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