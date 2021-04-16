Вероятность вторжения российских войск в Украину – от низкой до средней. Так ситуацию охарактеризовал генерал Военно-воздушных сил США Тод Уолтерс. Однако все зависит от обстоятельств.

Глава Европейского командования США так оценил возможность вторжения в течение нескольких следующих недель. Об этом он заявил в выступлении перед комитетом Палаты представителей по делам вооружений.

К теме Война с Россией: чем НАТО реально может помочь Украине

Однако, подчеркнул Уолтерс, эта оценка зависит от обстоятельств, которые могут меняться. По мнению генерала, в течение следующих двух недель угроза будет уменьшаться.

Вероятность нападения начнет спадать, – Уолтерс

По моим ощущениям, по тенденции, которую я вижу сейчас, вероятность нападения начнет спадать,

– сказал Уолтерс.

Важно! По словам генерала Уолтерса, большое количество российских сухопутных войск перемещается в направлении Крыма и Донбасса. Также сместились и силы ВВС и ВМС.

Байден заявил о поддержке Украины

Отметим, что президент США Джо Байден сообщил, что во время разговора с главой Кремля Владимиром Путиным дал понять, что Вашингтон поддерживает Украину. Глава Белого дома заявил Путину, что настало время для деэскалации, и делать это стоит дипломатическим путем.

Актуально Войска США могут войти в Украину, – Климкин о чрезвычайном положении Байдена

Что известно о ситуации возле украинской границы? О росте военного напряжения сообщил главнокомандующий ВСУ О росте военного напряжения сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в Верховной Раде. По подсчетам представительницы США в ОБСЕ, численность военных России вблизи украинских границ – ориентировочно 25 тысяч . По данным украинской разведки, вскоре это количество может вырасти до 110 тысяч. Поддержку Украине в этой ситуации выразили страны-члены НАТО

Расположение войск России у границы Украины / Инфографика 24 канала