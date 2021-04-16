Ймовірність вторгнення російських військ в Україну – від низької до середньої. Так ситуацію охарактеризував генерал воєнно-повітряних сил США Тод Волтерс. Проте все залежить від обставин.

Очільник Європейського командування США так оцінив можливість вторгнення протягом кількох наступних тижнів. Про це він заявив у виступі перед комітетом Палати представників зі справ озброєння.

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Проте, наголосив Волтерс, ця оцінка залежить від обставин, які можуть мінятись. На думку генерала, протягом наступних двох тижнів загроза зменшуватиметься.

Ймовірність нападу почне спадати, – Волтерс

Це залежить від розташування військ. За моїми відчуттями, за тенденцією, яку я бачу зараз, ймовірність нападу почне спадати,

– сказав Волтерс.

Важливо! За словами генерала Волтерса, велика кількість російських сухопутних військ переміщуються у напрямку Криму та Донбасу. Також змістились і сили ВПС та ВМС.

Байден заявив про підтримку України

Зазначимо, що президент США Джо Байден повідомив, що під час розмови з главою Кремля Володимиром Путіним дав зрозуміти, що Вашингтон підтримує Україну. Очільник Білого дому наголосив Путіну, що настав час для деескалації і робити це варто дипломатичним шляхом.

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Що відомо про ситуацію біля українського кордону? Про зростання військової напруги повідомив головнокомандувач ЗСУ Про зростання військової напруги повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у Верховній Раді. За підрахунками представниці США в ОБСЄ, чисельність військових Росії поблизу українських кордонів орієнтовно 25 тисяч . За даними української розвідки, незабаром ця кількість може зрости до 110 тисяч. Підтримку Україні у цій ситуації висловили країни-члени НАТО

Розташування військо Росії біля кордону України / Інфографіка 24 каналу