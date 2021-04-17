Затриманого у Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка хочуть вислати з Росії. Все тому, що чиновник перебуває під дипломатичним імунітетом і його не можуть заарештувати.

Українського консула звинувачують у нібито отриманні інформації закритого характеру під час зустрічі з росіянином. Про це виданню розповіли у МЗС Росії.

Питання в тому, чи буде він оголошений персоною нон грата, чи обмежиться заявою про небажаність подальшого перебування в країні,

– мовиться у повідомленні.

Новина доповнюється...