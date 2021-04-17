Що відомо про затриманого в Росії консула Олександра Сосонюка
Російські спецслужби 16 квітня затримали українського консула Олександра Сосонюка у Санкт-Петербурзі. За даними ФСБ, його затримали під час "отримання інформації закритого характеру". В українському МЗС вже назвали це черговою провокацією на тлі дестабілізаційних дій Росії.
Джерело:24 канал
Що відомо про затриманого в Росії консула Олександра Сосонюка та де він зараз перебуває – читайте у матеріалі.
Важливо ФСБ затримала у Санкт-Петербурзі українського консула, – ЗМІ
46-річний Олександр Сосонюк прописаний в Рівному, але фактично живе в Києві. Він тривалий час працює у Генеральному консульстві України в Санкт-Петербурзі. Російські ЗМІ стверджують, що Сосонюк орендує квартиру в Росії. Має дружину та двох синів.
Чим володіє Сосонюк
Згідно з електронною декларацією, родина Сосонюка має 2 квартири у Рівному та Києві. Український консул їздить на автомобілі Ford Focus 2011 року випуску, а його дружина – Nissan Qashqai 2007 року випуску. Обидва автомобілі на момент купівлі коштували понад 250 тисяч гривень.
У 2019 році Сосонюк заробив 173 175 гривень, а також отримав 1,4 мільйона гривень компенсаційних витрат. Загалом він має 170 тисяч доларів готівки.
Зауважимо, що у соцмережах Сосонюк майже не фігурує. На його сторінці у фейсбуці лише вказано, що він працює в МЗС України. Остання публікація на сторінці датована 2013 роком.
Аткуально Чергова провокація, на яку Україна незабаром відреагує, – МЗС про затримання консула у Росії
Що відомо про затримання Сосонюка
- Працівники ФСБ 16 квітня затримали українського консула Олександра Сосонюка. Його звинувачують у нібито отриманні інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії.
- У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата застосують заходи відповідно до норм міжнародного права". Наразі він перебуває в українській дипустанові.
- Речник Міністерства закордонних спав України Олег Ніколенко зазначив, що затримання консула – чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії.
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