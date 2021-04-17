Український консул Олександр Сосонюк, якого напередодні у Санкт-Петербурзі затримали співробітники ФСБ, перебуває на території дипустанови. Однак українська сторона вже готує заходи у відповідь.

Речник Міністерства закордонних спав України Олег Ніколенко в коментарі виданню зазначив, що затримання консула – чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії.

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МЗС про затримання українського консула у Росії

Російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Зараз він перебуває в українській дипустанові,

– зазначив Ніколенко.

За його словами, обставини затримання консула наразі з'ясовують. Крім того, відповідно до чинної практики та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь на такі дії Росії.

Затримання консула у Санкт-Петербурзі: що відомо