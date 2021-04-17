Очередная провокация, на которую Украина вскоре отреагирует, – МИД о задержании консула в России
Украинский консул Александр Сосонюк, которого накануне в Санкт-Петербурге задержали сотрудники ФСБ, находится на территории дипмиссии. Однако украинская сторона уже готовит ответные меры.
Источник:Интерфакс-Украина
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии изданию отметил, что задержание консула – очередная провокация на фоне дестабилизационных действий России.
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МИД о задержании украинского консула в России
Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении,
– отметил Николенко.
По его словам, обстоятельства задержания консула сейчас выясняют. Кроме того, в соответствии с действующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ на такие действия России.
Задержание консула в Санкт-Петербурге: что известно
- Утром 17 апреля стало известно, что накануне сотрудники ФСБ задержали украинского консула Александра Сосонюка.
- Его обвинили бы в получении "информации закрытого характера во время встречи с гражданином России".
- В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права".
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