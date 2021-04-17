Украинский консул Александр Сосонюк, которого накануне в Санкт-Петербурге задержали сотрудники ФСБ, находится на территории дипмиссии. Однако украинская сторона уже готовит ответные меры.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии изданию отметил, что задержание консула – очередная провокация на фоне дестабилизационных действий России.

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МИД о задержании украинского консула в России

Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении,

– отметил Николенко.

По его словам, обстоятельства задержания консула сейчас выясняют. Кроме того, в соответствии с действующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ на такие действия России.

Задержание консула в Санкт-Петербурге: что известно