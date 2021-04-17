Российские спецслужбы 16 апреля задержали украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. По данным ФСБ, его задержали во время "получения информации закрытого характера". В украинском МИД уже назвали это очередной провокацией на фоне дестабилизационных действий России.

Что известно о задержанном в России консуле Александре Сосонюке и где он сейчас находится – читайте в материале.

Важно ФСБ задержала в Санкт-Петербурге украинского консула, – СМИ

46-летний Александр Сосонюк прописан в Ровно, но фактически живет в Киеве. Он длительное время работает в Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге. Российские СМИ утверждают, что Сосонюк арендует квартиру в России. У него есть жена и два сына.

Чем владеет Сосонюк

Согласно электронной декларации, у семьи Сосонюка есть 2 квартиры в Ровно и Киеве. Украинский консул ездит на автомобиле Ford Focus 2011 года выпуска, а его жена – Nissan Qashqai 2007 года выпуска. Оба автомобиля на момент покупки стоили более 250 тысяч гривен.

В 2019 году Сосонюк заработал 173 175 гривен, а также получил 1,4 миллиона гривен компенсационных расходов. Всего у него 170 тысяч долларов наличных.

Заметим, что в соцсетях Сосонюк почти не фигурирует. На его странице в фейсбуке только указано, что он работает в МИД Украины. Последняя публикация на странице датирована 2013 годом.

Аткуально Очередная провокация, на которую Украина вскоре отреагирует, – МИД о задержании консула в России

Что известно о задержании Сосонюка