Что известно о задержанном в России консуле Александре Сосонюке
Российские спецслужбы 16 апреля задержали украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. По данным ФСБ, его задержали во время "получения информации закрытого характера". В украинском МИД уже назвали это очередной провокацией на фоне дестабилизационных действий России.
Источник:24 канал
Что известно о задержанном в России консуле Александре Сосонюке и где он сейчас находится – читайте в материале.
Важно ФСБ задержала в Санкт-Петербурге украинского консула, – СМИ
46-летний Александр Сосонюк прописан в Ровно, но фактически живет в Киеве. Он длительное время работает в Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге. Российские СМИ утверждают, что Сосонюк арендует квартиру в России. У него есть жена и два сына.
Чем владеет Сосонюк
Согласно электронной декларации, у семьи Сосонюка есть 2 квартиры в Ровно и Киеве. Украинский консул ездит на автомобиле Ford Focus 2011 года выпуска, а его жена – Nissan Qashqai 2007 года выпуска. Оба автомобиля на момент покупки стоили более 250 тысяч гривен.
В 2019 году Сосонюк заработал 173 175 гривен, а также получил 1,4 миллиона гривен компенсационных расходов. Всего у него 170 тысяч долларов наличных.
Заметим, что в соцсетях Сосонюк почти не фигурирует. На его странице в фейсбуке только указано, что он работает в МИД Украины. Последняя публикация на странице датирована 2013 годом.
Аткуально Очередная провокация, на которую Украина вскоре отреагирует, – МИД о задержании консула в России
Что известно о задержании Сосонюка
- Сотрудники ФСБ 16 апреля задержали украинского консула Александра Сосонюка. Его обвиняют в якобы получении информации закрытого характера во время встречи с гражданином России.
- В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права". Сейчас он находится в украинском дипучреждении.
- Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что задержание консула – очередная провокация на фоне дестабилизационных действий России.
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