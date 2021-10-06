Країна-агресор обіцяє відреагувати на дії Північноатлантичного альянсу. Про це повідомив голова комісії ради федерації зі захисту державного суверенітету РФ Андрій Климов.
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Рішення НАТО вислати вісьмох представників Росії без відповіді не залишиться,
– сказав він.
Варто зазначити, що, видворивши російських дипломатів-шпигунів, Альянс вдвічі скоротив місію РФ. У результаті кількість осіб при штаб-квартирі зменшиться до 10.
Дипломатичні скандали Росії
- У квітні між Чехією та Росією спалахнув скандал через розслідування справи про вибухи у Врбетіце, до яких були причетні російські розвідники.
- Чехія вирішила вислати 18 співробітників російського посольства. Росія відповіла на таке рішення й у відповідь вислала 20 чеських дипломатів.
- Після цього у чеському зовнішньополітичному відомстві заявили про примусовий виїзд інших російських дипломатів до кінця травня 2021 року.