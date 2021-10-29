Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 канала. По его словам, возмущение России не имеет никакого значения и здравого смысла.

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Как рассказал Огрызко, в Кремле могут еще долго угрожать, ведь это является одним из элементов их внешней политики. Однако Россия пытается в определенной степени повлиять на процесс поставки оружия Украине.

Экс-глава МИД также предположил, что государство-агрессор хочет запугать других партнеров, которые могут оказывать помощь Украине, но еще колеблются.

Однако поверьте, что сейчас Российская Федерация уже не способна на то, чтобы фронтальным ударом уничтожить Украину, захватить ее территорию,

– подчеркнул он.

По словам Огрызко, это будет роковым шагом для самой России. Сейчас ей остается лишь бряцать оружием, проводить учения вблизи украинских границ и заниматься шантажом.

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Что этому предшествовало