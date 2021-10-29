США и дальше будут оказывать Украине помощь в оборонной сфере

Штаты предоставляют Украине оружие для защиты от российской агрессии. Об этом заявила помощница министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

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Она напомнила, что Вашингтон передал Украине и Грузии новейшие противотанковые системы Javelin. Это стало "ярким примером того, как США обеспечивают летальную помощь".

Все союзники должны снять свои ограничения на поставки летальных оборонительных вооружений. Но многие союзники до сих пор сохраняют ограничения. Некоторые из них касаются программ военной помощи, однако есть и те, что касаются продаж летальных вооружений,

– сказала Купер.

Она подчеркнула, что Украина продолжает находиться в фокусе внимания США.

"Мы продолжим обеспечивать помощь в сфере обороны для Украины, в которой она нуждается для своей защиты", – заверила чиновница.

Купер также напомнила о важности реформ в оборонной и других сферах в Украине и подчеркнула, что США поддерживают их проведения.

Накануне в Украину прибыли три партии помощи из США

10, 18 и 22 октября в аэропорт "Борисполь" прибыла помощь из США. В частности, ракетные комплексы Javelin, боеприпасы к оружию под "калибры НАТО", средства личной защиты в условиях пандемии и тому подобное. Стоимость такой американской помощи составляет 60 миллионов долларов. О ней договорились во время личной встречи президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден.