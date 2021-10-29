Речь идет о саммите в Женеве летом 2021 года. Тогда, чтобы ситуация между странами не напрягалась больше, запуски гиперзвуковых ракет США решили остановить. По меньшей мере, так пишут американские журналисты.

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США отложили испытания гиперзвуковых ракет из-за России

Меньше чем за неделю до встречи Джо Байдена с Владимира Путина в Швейцарии Белый дом приказал Пентагону отложить давно запланированные испытания гиперзвуковой ракеты, чтобы не повышать градус напряжения в отношениях с Москвой. Об этом заявили американские журналисты со ссылкой на несколько информированных источников.

Те заверили, что из Белого дома поступил звонок в Пентагон с просьбой отложить запуски. Мол, Байден готовится к жесткой дискуссии с Путиным, поэтому не хочет, чтобы испытания новейшего оружия непосредственно перед встречей глав государств в Кремле восприняли как неправильный сигнал.

С другой стороны, Россия тоже вроде бы в то время решила не делать каких-либо провокационных вещей. Однако:

Уже в июле, лишь месяц спустя после саммита, Путин объявил об испытании российской гиперзвуковой ракеты, которое успешно Россия и сделала.

Такие же испытания и тоже вроде бы успешно провел Китай.

Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, собственное испытание в начале октября провалили, хотя раньше и имели успешные запуски ракет.

Официальных комментариев по всей этой ситуации Пентагон не дал. В Белом доме же сказали СМИ, что их информация "не совсем точная".