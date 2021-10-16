Об этом в интервью изданию Defense News сообщил начальник управления армии США по гиперзвуковым разработкам генерал-лейтенант Нил Тергуд.
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В 2022-м финансовом году (начался 1 октября – 24 канал) будут три летных испытания и еще дополнительные испытания в 2023 году,
– сказал он.
По его словам, эти финальные летные испытания будут проводиться непосредственно боевыми частями, в которые они поступят, а не разработчиками.
"Мы дали технику, чтобы они могли уже сейчас тренироваться и готовиться получить реальные боекомплекта для стрельбы. Это позволит к взятию на вооружение быть подготовленными к применению", – добавил Нил Тергуд.
Батарея с гиперзвуковыми ракетами: что известно
- Батарея наземного комплекса LRHW состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя контейнерами на каждом с гиперзвуковыми ракетами.
- Радиус действия разрабатываемых для армии Соединенных Штатов гиперзвуковых ракет составит более 2 775 километров. Скорость планерного гиперзвукового блока достигает 17 Маха.