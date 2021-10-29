США і далі надаватимуть Україні допомогу в оборонній сфері

Штати надають Україні зброю для захисту від російської агресії. Про це заявила помічниця міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер.

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Вона нагадала, що Вашингтон передав Україні та Грузії новітні протитанкові системи Javelin. Це стало "яскравим прикладом того, як США забезпечують летальну допомогу".

Усі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальних оборонних озброєнь. Але багато союзників досі зберігають обмеження. Деякі з них стосуються програм оборонної допомоги, проте є і ті, що стосуються продажів летальних озброєнь,

– сказала Купер.

Вона підкреслила, що Україна продовжує перебувати у фокусі уваги США.

"Ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, якої вона потребує для свого захисту", – запевнила чиновниця.

Купер також нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні і акцентувала, що США підтримують їх проведення.

Напередодні в Україну прибули три партії допомоги із США

10, 18 та 22 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула допомога зі США. Зокрема, ракетні комплекси Javelin, боєприпаси до зброї, яка є під "калібри НАТО", засоби особистого захисту в умовах пандемії тощо. Вартість такої американської допомоги становить 60 мільйонів доларів. Про неї домовилися під час особистої зустрічі президент Володимир Зеленський та очільник Білого дому Джо Байден.