Озброєння перемістять до баз і складів і передадуть військовослужбовцям для використання. Зокрема американську допомогу відправлять підрозділам Операції Об'єднаних сил.

Напередодні В Україну прибула партія високоточної зброї зі США, – Міноборони

Начальник управління логістики Генштабу генерал-лейтенант Микола Шевцов заявив, що військово-технічна допомога включає високотехнологічну і гостродефіцитну техніку й озброєння, а також необхідні на передовій боєприпаси. Засоби, що надійшли в попередніх вантажах, уже підвищують наші спроможності контрбатарейної і протитанкової боротьби, а також розвідки.

Яку допомогу відправили США Україні

Партію протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" з боєприпасами;

боєприпаси до зброї, яка є під "калібри НАТО";

аптечки медичні.

Ці засоби індивідуального захисту видадуть у визначені військові частини, де дозволять зберегти життя і здоров'я особового складу. Загалом, США вчергове підтвердили статус надійного і міцного партнера,

– наголосила бригадна генералка Тетяна Остащенко.

Аташе з питань армії та оборони Посольства США в Україні полковник Бріттані Стюарт підкреслила, що США допомагають Україні розбудовувати армію. Мовиться про матеріально-технічну допомогу і тренінги від тактичного до стратегічного рівня.

"Ми хочемо бачити Україну на шляху до НАТО, мирною та вільною країною", – запевнила Стюарт.

Зверніть увагу! Ця партія стала третьою, яка прибула в Україну у межах домовленостей про безпекову допомогу. Попередні 2 доставили в "Бориспіль" 10 та 18 жовтня. Зауважимо, вартість такої американської допомоги становить 60 мільйонів доларів.