Вооружение переместят к базам и складам и передадут военнослужащим для использования. В частности американскую помощь отправят подразделениям Операции Объединенных сил.

Накануне В Украину прибыла партия высокоточного оружия из США, – Минобороны

Начальник управления логистики Генштаба генерал-лейтенант Николай Шевцов заявил, что военно-техническая помощь включает высокотехнологичную и остродефицитную технику и вооружение, а также необходимые на передовой боеприпасы. Средства, поступившие в предыдущих грузах, уже повышают наши способности контрбатарейной и противотанковой борьбы, а также разведки.

Какую помощь отправили США Украине

Партию противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" с боеприпасами;

боеприпасы к оружию под "калибры НАТО";

аптечки медицинские.

Эти средства индивидуальной защиты выдадут в определенные воинские части, где позволят сохранить жизнь и здоровье личного состава. В общем, США в очередной раз подтвердили статус надежного и крепкого партнера,

– подчеркнула бригадный генерал Татьяна Остащенко.

Атташе по вопросам армии и обороны Посольства США в Украине полковник Бриттани Стюарт подчеркнула, что США помогают Украине строить армию. Речь идет о материально-технической помощи и тренингах от тактического до стратегического уровня.

"Мы хотим видеть Украину на пути в НАТО, мирной и свободной страной", – заверила Стюарт.

Обратите внимание! Эта партия стала третьей, которая прибыла в Украину в рамках договоренностей о помощи по безопасности. Предыдущие 2 доставили в "Борисполь" 10 и 18 октября. Заметим, стоимость такой американской помощи составляет 60 миллионов долларов.