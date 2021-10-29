Про це розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 каналу. За його словами, обурення Росії не має жодного значення й здорового глузду.

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Як розповів Огризко, у Кремлі можуть ще довго погрожувати, адже це є одним з елементів їхньої зовнішньої політики. Однак Росія намагається певною мірою вплинути на процес постачання зброї Україні.

Ексглава МЗС також припустив, що держава-агресорка хоче залякати інших партнерів, які можуть надавати допомогу Україні, але ще вагаються.

Однак повірте, що наразі Російська Федерація вже не здатна на те, щоб фронтальним ударом знищити Україну, захопити її територію,

– наголосив він.

За словами Огризка, це буде фатальним кроком для самої Росії. Зараз їй залишається лише брязкати зброєю, проводити навчання поблизу українських кордонів і займатися шантажем.

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