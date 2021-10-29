Про це розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 каналу. Такі дії американської сторони також свідчать про пряму підтримку нашої держави.
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За словами Огризка, США наразі є чи не єдиною країною, яка з практичного боку допомагає боротися з російською агресією. При цьому не варто забувати й про Велику Британію, Литву та Польщу.
Безумовно, це сигнал Кремлю. Після застосування турецьких безпілотників Bayraktar, думаю, у багатьох бандитів з того боку якось трохи "запалало" й вони тричі думатимуть перед початком великомасштабних обстрілів,
– заявив ексглава МЗС.
Огризко також зауважив, що дії США є й певним закликом до союзників, адже не всі з них, а особливо ті, які залучені до врегулювання ситуації на Донбасі, справді хочуть щось робити, крім політичних заяв про свою стурбованість.
"Дуже сумно, що й потенційно наступний канцлер Німеччини Олаф Шольц вже заявив, що політично на українському боці, але практичних кроків з метою допомогти у військовій сфері не буде. Й це справді дуже сумна реальність", – наголосив ексміністр.
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Зважаючи на це, заклик американської сторони є дуже важливим. Огризко додав, що Україна має безумовно подякувати за цю допомогу, а також посилити роботу з усім партнерами НАТО.
Огризко розповів про заклики США щодо постачання зброї Україні: дивіться відео
Що цьому передувало
- У Пентагоні наголосили, що надають Україні допомогу летальною зброєю оборонного характеру. США закликали союзників зняти обмеження для збройної підтримки українських військових.
- Помічниця міністра оборони США Лора Купер заявила, що американська сторона надає Україні зброю для захисту від російської агресії.
- Купер також нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні й акцентувала на тому, що США підтримують їхнє проведення.