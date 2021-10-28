Про це розповів секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко в ефірі 24 каналу. Також ця ситуація свідчить про те, що наша держава готова застосовувати всі методи, які потрібні для захисту.

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Україна показала рішучість

За словами Костенка, використання Bayraktar не має стратегічного для війни значення, адже воно є радше тактичним. Однак у питанні міжнародної політики це показало рішучість України.

Яке б занепокоєння вони (російські окупанти – 24 канал) не висловлювали, це була наша відповідь на використання ними забороненого мінськими домовленостями озброєння,

– наголосив політик.

Костенко також додав, що це є "дзвіночком" за кордон про те, що у питанні військової оборони Україна застосовуватиме те, що у неї є.

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Використання Bayraktar: коротко