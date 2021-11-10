Кадры сняли с польской территории. На видео видно, как за оградой, которая разделяет Беларусь и Польшу, собрались люди.

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Белорусские силовики пугают мигрантов выстрелами

Слышно, что среди присутствующих есть дети и женщины. Рядом с нелегальными мигрантами стоит человек в форме. Мужчина стреляет вверх, а толпа реагирует испуганным криком.

Смотрите видео Минобороны Польши:

Еженедельно в Беларусь прибывают несколько тысяч мигрантов

Ранее в Польше заявили, что еженедельно на белорусскую территорию прибывают около 2 тысяч нелегальных мигрантов. Их доставляют самолетами, а потом буквально "гонят" к границе с Польшей.

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Кризис обострился 8 ноября. Тогда к польской границе направилась многотысячная колонна из нелегалов. На охрану Варшава направила 13 тысяч военных, которые помогают пограничникам. Из-за напряжения с мигрантами Польша и Литва ввели чрезвычайное положение.

Обратите внимание! Сам Александр Лукашенко возлагает вину за ситуацию на западные страны. На это он пожаловался главе Кремля Владимиру Путину. Самопровозглашенный глава государства считает, что это польские силовики применяют силу против мирных людей.