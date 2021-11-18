Иностранцы под видом "туристов" 18 ноября пробовали пересечь линию разграничения. Рейсовым автобусом из Минска нелегалы направлялись через пункт пропуска на Черниговщине.

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В ходе дополнительной проверки пограничники выяснили, что мигранты, среди которых четверо подростков, несколько недель назад прилетели в Беларусь и сразу направились в Гродненскую область.

По их словам, осмотрев "достопримечательности" на западе Беларуси, решили посетить еще и Украину. Путники уверяли, что их больше всего интересуют пейзажи Львовщины. Именно из Львова они, вроде бы, планировали вернуться домой,

– сообщили в ГПСУ.

Однако, такой туристический маршрут не убедил пограничников. Установлено, что большинство нелегалов имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре – октябре 2021 года.

Обратите внимание! Сотрудники Госпогранслужбы одобрили решение о возвращении мигрантов в Беларусь. Ведь они не имели оснований для въезда на территорию нашего государства.

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