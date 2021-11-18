Иностранцы под видом "туристов" 18 ноября пробовали пересечь линию разграничения. Рейсовым автобусом из Минска нелегалы направлялись через пункт пропуска на Черниговщине.
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В ходе дополнительной проверки пограничники выяснили, что мигранты, среди которых четверо подростков, несколько недель назад прилетели в Беларусь и сразу направились в Гродненскую область.
По их словам, осмотрев "достопримечательности" на западе Беларуси, решили посетить еще и Украину. Путники уверяли, что их больше всего интересуют пейзажи Львовщины. Именно из Львова они, вроде бы, планировали вернуться домой,
– сообщили в ГПСУ.
Однако, такой туристический маршрут не убедил пограничников. Установлено, что большинство нелегалов имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре – октябре 2021 года.
Пограничники не впустили в Украину 15 мигрантов из Беларуси: смотрите видео
Граница Украины с Беларусью: что известно
- Протяженность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с Севера составляет 270 километров со всего 1 084 километровой границы с Беларусью.
- Только чтобы закрыть эти участки хотя бы самым простым инженерным заграждения – спиральными колючей проволокой "Егоза" – пограничникам необходимо 189 миллионов гривен.
- В то же время все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадная дорога) границы с белорусской страной – 7 миллиардов гривен.