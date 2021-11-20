Трагедия произошла около 6:00 утра в самом центре Львова – на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы. На видео видно, что две женщины с зонтиками идут по переходу.

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Погибшая женщина попала под автобус

Маршрутка №138 как раз поворачивала в это время на Дорошенко. Автобус наехал на пешеходов. Одну из пострадавших – 67-летнюю женщину отбросило на дорогу, другая исчезла под транспортным средством.

Водитель на мгновение остановился, однако даже не вышел из машины и поехал дальше. Маршрутку остановили аж на улице Джорджа Вашингтона. Именно туда, практически через полгорода, автобус протащил 48-летнюю погибшую. Ее нашли недалеко от остановки.

Смотрите видео момента ДТП 18+ / видео Нацполиции и Varta1:

Что известно о погибшей

По информации Zaxid.net, погибшая – монахиня Латинского кафедрального собора Ольга Дуплеца. Она была настоятельницей монастыря сестер францисканок семьи Марии. Также сестра работала на кухне приходской плебании.

Обратите внимание! Водителя задержали, вскоре ему будут избирать меру пресечения. Полиция начала уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Что известно об ужасном ДТП с маршруткой: