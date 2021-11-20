Трагедия произошла около 6:00 утра в самом центре Львова – на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы. На видео видно, что две женщины с зонтиками идут по переходу.
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Погибшая женщина попала под автобус
Маршрутка №138 как раз поворачивала в это время на Дорошенко. Автобус наехал на пешеходов. Одну из пострадавших – 67-летнюю женщину отбросило на дорогу, другая исчезла под транспортным средством.
Водитель на мгновение остановился, однако даже не вышел из машины и поехал дальше. Маршрутку остановили аж на улице Джорджа Вашингтона. Именно туда, практически через полгорода, автобус протащил 48-летнюю погибшую. Ее нашли недалеко от остановки.
Смотрите видео момента ДТП 18+ / видео Нацполиции и Varta1:
Что известно о погибшей
По информации Zaxid.net, погибшая – монахиня Латинского кафедрального собора Ольга Дуплеца. Она была настоятельницей монастыря сестер францисканок семьи Марии. Также сестра работала на кухне приходской плебании.
Что известно об ужасном ДТП с маршруткой:
- Авария произошла в центре Львова утром 20 ноября.
- Маршрутка, которая ее вызывала, курсирует по маршруту улица Вашингтона – село Лапаевка.
- 67-летняя женщина, которую сбил автобус, оказалась в больнице.
- 48-летняя жертва оказалась под кузовом.
- Водитель с места аварии скрылся.