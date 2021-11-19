По данным правоохранителей, ДТП произошло утром неподали от села Гребени. В результате аварии пострадали по меньшей мере 4 человека.

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На месте происшествия работали следователи. Квалификацию инцидента стражи порядка смогут предоставить позже, как только медики определятся со степенью тяжести травм пострадавших.

Водители не были пьяны



Все ДТП произошли на одном участке дороги / Фото полиции Киевской области

Около 8:00 19 ноября из-за гололедицы на дороге слетел в кювет водитель Mitsubishi.

Вслед за ним ехала Lada Priora, владелец которой влетел в дерево. В результате удара 34-летний водитель получил телесные повреждения. Его доставили в областную больницу с подозрением на повреждение позвоночника.

Через несколько минут после этого ряда ДТП с дороги слетел Peugeоt.

Проезжая тот же участок микроавтобус Toyota столкнулся с уже пустой Lada Priora.

Водитель микроавтобуса влетел в Lada / Фото полиции Киевщины

Правоохранители установили, что все участники происшествия были без признаков алкогольного опьянения.

Полицейские в очередной раз обратились к водителям с просьбой соблюдать осторожность и внимательность.