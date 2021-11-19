К счастью, происшествие прошло без жертв и пострадавших, а водитель, который его спровоцировал, отделался лишь испугом.

Актуально В паркинге киевского "Эпицентра" сгорело авто: фото масштабного пожара

Гнал на скорости и затормозил в маршрутке

Выяснилось, что водитель легковушки, будучи в нетрезвом состоянии, ехал по дороге, не контролируя свою скорость. В конце концов он врезался в заднюю часть микроавтобуса, который собирался поворачивать.

После удара машина вспыхнула. К счастью, на помощь пришли люди, которые были рядом и быстро потушили огонь. Кроме того, от травм горе-водителя спасла подушка безопасности.

Обратите внимание! Мужчина, повлекший аварию, пытался на месте договориться, чтобы избежать ответственности, но ему не дали этого сделать.

Огненная авария на Черкасщине: похожее

Вблизи села Ситники Черкасской области произошла жуткая авария с тремя жертвами. Там ВАЗ врезался в грузовик, и он вспыхнул. В результате аварии погибли три человека, которые были в легковушке.

На улице Маршала Гречко легковушка врезалась в микроавтобус и загорелась: видео

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Дорожно-транспортное происшествие с возгоранием авто на улице Маршала Гречко. Пьяный водитель легкового автомобиля врезался в заднюю часть микроавтобуса, который стоял на повороте. После удара легковушка вспыхнула. Очевидцы потушили возгорание, водитель отделался легким испугом. Сработала подушка безопасности. Водитель легковушки пытался договориться, но зря.