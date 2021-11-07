Трагедия произошла 6 ноября примерно в 18:30 на автодороге Киев – Знаменка. Следователи уже открыли уголовное производство. Сейчас идет следствие по делу.
Погибли двое детей и отец: в страшную аварию на Николаевщине попала многодетная семья
По предварительной информации, водитель легковушки совершил столкновение с DAF на встречной полосе. После столкновения автомобили оказались в кювете и грузовик вспыхнул.
В результате ДТП погибли:
- 30-летний водитель грузовика из Обуховского района Киевской области;
- пассажир и водитель ВАЗ, 1968 и 1979 годов рождения из Черкасской области.
Грузовик загорелся после столкновения / Фото Нацполиции
Авария унесла жизни двух водителей и пассажира / Фото Нацполиции
Полиция ищет очевидцев
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Они устанавливают все обстоятельства ДТП и просят откликнуться очевидцев, владеющих важной для следствия информацией.
Другое жуткое ДТП в Черкасской области
- В конце июля в жутком ДТП в Черкасской области погиб полицейский Сергей Савчук, его жена и 12-летняя дочь. Авто, в котором находилась семья, столкнулось с грузовиком Renault.
- Трагический инцидент произошел вблизи Малой Севастьяновки. По предварительной информации, 40-летний водитель Volkswagen выехал за встречную, где и произошло столкновение. Травмы мужчины и пассажиров были смертельными.