Трагедія сталася 6 листопада приблизно о 18:30 на автодорозі Київ – Знамянка. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство у справі.

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За попередньою інформацією, водій легковика скоїв зіткнення з DAF на зустрічній смузі. Після зіткнення автомобілі опинилися у кюветі й вантажівка спалахнула.

Внаслідок ДТП загинули:

30-річний водій вантажівки з Обухівського району, що на Київщині;

пасажир та водій ВАЗ, 1968 та 1979 років народження з Черкащини.



Вантажівка зайнялася після зіткнення / Фото Нацполіції



Аварія забрала життя двох водіїв та пасажира / Фото Нацполіції

Поліція шукає очевидців

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Вони встановлюють усі обставини ДТП та просять відгукнутися очевидців, які володіють важливою для слідства інформацією.

Важливо! Якщо у момент аварії ви проїздили дорогою біля села Ситники та маєте записи з відеореєстратора, зателефонуйте на спеціальну лінію 102 або зверніться до правоохоронців за адресою: Черкаси, вулиця Благовісна, 189.

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