ДТП трапилось 6 листопада орієнтовно о 1:48. Відомо, що автомобілі зіткнулись біля села Шевченкове Миколаївського району.

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На Миколаївщині багатодітна родина потрапила у страшну аварію

6 листопада близько 1:48 на трасі М-14 поблизу села Шевченкове Миколаївського району відбулось зіткнення автомобілів Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101,
– розповіли у поліції.

Правоохоронці з'ясували, що ВАЗ перекинувся та злетів у кювет.

"У салоні авто знаходилась родина з семи осіб", – розповіли у відомстві.

Наразі відомо, що:

  • 33-річний водій і двоє дітей віком п'яти та трьох років загинули на місці;
  • 27-річна жінка та троє малолітніх дітей одного, п'яти і шести років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Їх госпіталізували.

Поліція розповіла, що 37-річний водій Chevrolet суттєво не травмувався. На місці аварії працювали слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група та криміналісти.

Правоохоронці розповіли, що вони встановлюють обставини та причини аварії.

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