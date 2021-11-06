ДТП трапилось 6 листопада орієнтовно о 1:48. Відомо, що автомобілі зіткнулись біля села Шевченкове Миколаївського району.
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На Миколаївщині багатодітна родина потрапила у страшну аварію
6 листопада близько 1:48 на трасі М-14 поблизу села Шевченкове Миколаївського району відбулось зіткнення автомобілів Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці з'ясували, що ВАЗ перекинувся та злетів у кювет.
"У салоні авто знаходилась родина з семи осіб", – розповіли у відомстві.
Наразі відомо, що:
- 33-річний водій і двоє дітей віком п'яти та трьох років загинули на місці;
- 27-річна жінка та троє малолітніх дітей одного, п'яти і шести років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Їх госпіталізували.
Поліція розповіла, що 37-річний водій Chevrolet суттєво не травмувався. На місці аварії працювали слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група та криміналісти.
Правоохоронці розповіли, що вони встановлюють обставини та причини аварії.
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Коротко про останні трагічні інциденти на дорозі
- 4 листопада у Львові на пішохідному переході автомобіль збив на смерть батька журналіста 24 каналу. Виявилось, що водій за кермом був п'яним. Чоловіку обрали запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.
- 5 листопада у селі Погреби під Броварами зіштовхнулися рейсовий автобус БАЗ та авто Volkswagen Transporter. У аварії постраждали 3 дітей та 2 дорослих.
- 5 листопада у Чернівцях на вулиці Головній автомобіль "Славута", об'їжджаючи тролейбус, врізався у стовп. Попередньо повідомили, що внаслідок аварії постраждав чоловік, якого госпіталізували.