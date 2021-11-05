Судове засідання відбулося 5 листопада. Слідчі клопотали про 60 діб у СІЗО без права внесення застави.

Важливо Нісся на шаленій швидкості: у Львові авто на смерть збило батька журналіста 24 каналу

Винуватцю смертельної ДТП обрали запобіжний захід

Неподалік Янівського цвинтаря п'яний 38-річний львів'янин Юрій Щербінін збив батька журналіста 24 каналу Володимира Шляхтіна. Чоловік у той момент переходив дорогу в межах пішохідного переходу.

Внаслідок аварії Володимир Шляхтін отримав надзвичайно важкі травми. Медики не змогли врятувати чоловіка. Він загинув на місці ДТП. Правоохоронці одразу ж затримали зловмисника та помістили його під варту.

Наступного дня, 5 листопада, близько обіду відбулося судове засідання. Щербініну обрали найжорсткіший запобіжний захід – 60 діб у СІЗО без можливості внесення застави.

Винуватцю смертельної аварії загрожує від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін. Наразі він перебуває під вартою.



Водієві обрали запобіжний захід / Фото Андрія Шляхтіна

Зауважте Водій, який на смерть збив батька журналіста 24 каналу, був п'яним за кермом

П'яний водій збив тата журналіста 24 каналу

Приблизно о 15:00 на вулиці Шевченка 38-річний водій автівки Toyota Avensis збив 71-річного львів'янина, який переходив дорогу пішохідним переходом.

Авто рухалось на шаленій швидкості. Від удару чоловіка відкинуло на кілька метрів.

Внаслідок ДТП він отримав несумісні з життям травми. Загиблим виявився тато журналіста 24 каналу Володимир Шляхтін.

Правоохоронці затримали водія і відвезли його у лікарню, щоб перевірити на алкоголь та наркотики.

Експертиза встановила, що на момент ДТП він був п'яним. За інформацією ZAXID.NET, у крові винуватця аварії виявили 1,51 проміле, що у 7,5 раза перевищує допустиму норму.

Тата журналіста 24 каналу на смерть збив п'яний водій на переході: відео 18+