Судебное заседание состоялось 5 ноября. Следователи ходатайствовали о 60 сутках в СИЗО без права внесения залога.

Важно Несся на бешеной скорости: во Львове авто насмерть сбило отца журналиста 24 канала

Виновнику смертельного ДТП избрали меру пресечения

Недалеко от Яновского кладбища пьяный 38-летний львовянин Юрий Щербинин сбил отца журналиста 24 канала Владимира Шляхтина. Мужчина в тот момент переходил дорогу в пределах пешеходного перехода.

В результате аварии Владимир Шляхтин получил чрезвычайно тяжелые травмы. Медики не смогли спасти мужчину. Он погиб на месте ДТП. Правоохранители сразу же задержали злоумышленника и поместили его под стражу.

На следующий день, 5 ноября, около обеда состоялось судебное заседание. Щербинину избрали самую жесткую меру пресечения – 60 суток в СИЗО без возможности внесения залога.

Виновнику смертельной аварии грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения на тот же срок. Сейчас он находится под стражей.



Водителю избрали меру пресечения / Фото Андрея Шляхтина, 24 канал

Заметьте Водитель, насмерть сбивший отца журналиста 24 канала, был пьяным за рулем

Пьяный водитель сбил папу журналиста 24 канала

Примерно в 15:00 на улице Шевченко 38-летний водитель автомобиля Toyota Avensis сбил 71-летнего львовянина, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Авто двигалось на бешеной скорости. От удара мужчину отбросило на несколько метров.

В результате ДТП он получил несовместимые с жизнью травмы. Погибшим оказался папа журналиста 24 канала Владимир Шляхтин.

Правоохранители задержали водителя и отвезли его в больницу, чтобы проверить на алкоголь и наркотики.

Экспертиза установила, что на момент ДТП он был пьян. По информации ZAXID.NET, в крови виновника аварии обнаружили 1,51 промилле, что в 7,5 раза превышает допустимую норму.

Папу журналиста 24 канала насмерть сбил пьяный водитель на переходе: видео 18+