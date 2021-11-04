Нісся на шаленій швидкості: у Львові авто на смерть збило батька журналіста 24 каналу

Аварія трапилася приблизно о 14:45. Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці.

До теми Пролежав у комі кілька днів: внаслідок ДТП трагічно загинув директор школи на Львівщині

Авто рухалось на шаленій швидкості

Смертельна аварія сталася на вулиці Шевченка, неподалік Янівського цвинтаря. На відео, яке оприлюднили у мережі видно, як Toyota Avensis червоного кольору збив чоловіка, котрий переходив дорогу пішохідним переходом.

Авто рухалось на шаленій швидкості. Водій навіть не пригальмував, побачивши пішохода. Удар був на стільки сильним, що чоловіка відкинуло на кілька метрів. На жаль, він отримав травми, які були несумісні з життям. Загиблим виявився 71-річний батько журналіста 24 каналу Володимир Шляхтін.

Авто збило на переході тата журналіста 24 каналу: відео 18+

Водія затримала поліція

У коментарі 24 каналу в поліції розповіли, що винуватцем моторошної ДТП був 38-річний чоловік. Його вже затримали й перевіряють на наркотики та алкоголь.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП та смерті постраждалого". Чоловікові загрожує від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.

Важливо! Колектив 24 каналу висловлює щирі співчуття та підтримку близьким нашого колеги.



Водій на смерть збив тата журналіста 24 каналу / Фото Патрульної поліції Львівщини



Аварія трапилася на пішохідному переході / Фото Андрія Шляхтіна



Чоловік нісся на шаленій швидкості / Фото Андрія Шляхтіна



Авто не пригальмувало перед переходом / Фото Андрія Шляхтіна



Водія затримала поліція / Фото Андрія Шляхтіна



Зловмисника перевірять на алкоголь та наркотики / Фото Андрія Шляхтіна



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини