Інцидент трапився у п'ятницю, 5 листопада, на вулиці Головній. Цю інформацію вже підтвердили у патрульній поліції Чернівецької області.

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Подробиці про ДТП

Водій автомобіля "Славута" намагався об'їхати тролейбус, що був попереду. Втім, його колесо раптово потрапило у люк. Через це машину відкинуло на тротуар, де вона й вдарилася об стовп. За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждав чоловік. Його госпіталізували. На місці працюють патрульні і слідчо-оперативна група.



Фото з місця аварії у Чернівцях / Фото "Молодий буковинець"

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