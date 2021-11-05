Інцидент трапився у п'ятницю, 5 листопада, на вулиці Головній. Цю інформацію вже підтвердили у патрульній поліції Чернівецької області.
Читайте також У Чернівцях таксист вдарив викруткою в живіт пасажира
Подробиці про ДТП
Водій автомобіля "Славута" намагався об'їхати тролейбус, що був попереду. Втім, його колесо раптово потрапило у люк. Через це машину відкинуло на тротуар, де вона й вдарилася об стовп. За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждав чоловік. Його госпіталізували. На місці працюють патрульні і слідчо-оперативна група.
Фото з місця аварії у Чернівцях / Фото "Молодий буковинець"
Інші ДТП на Буковині
- У жовтні легковик зіткнувся із припаркованою на узбіччі вантажівкою. Це сталося поблизу села Іванківці. Аварія забрала життя 2 людей, серед яких був рятувальник.
- Раніше у Чернівцях сталася ДТП за участі Volkswagen та ВАЗ. Легкове авто виїхало на смугу зустрічну руху, де й відбувалося зіткнення. Водії потрапили у лікарню.
- А на початку вересня у Чернівцях під час руху відірвалося колесо маршрутки. Воно полетіло просто на дорогу й травмувало жінку. За даними ЗМІ, у неї був перелом ноги.