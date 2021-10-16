Аварія сталася 16 жовтня на вулиці Сокирянській. На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції.
Читайте також Провалля під колією на Буковині: рух вантажних потягів нарешті відновили
Подробиці про ДТП
Поліцейські з'ясували, що за кермом автомобіля Volkswagen перебувала 32-річна чернівчанка. Вона виїхала на смугу зустрічну руху та зіткнулася там з транспортним засобом ВАЗ. Ним керував 41-річний місцевий житель.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Інші випадки у Чернівцях та області
- У вересні у Дністровському районі Чернівецької області сталася трагічна ДТП. Зіткнення мікроавтобуса та мотоцикла забрало життя двох хлопців – 19 та 20 років.
- А у центрі Чернівців легковий автомобіль застряг у проваллі посеред дороги. Водій намагався визволити машину, розхитуючи її. Інцидент стався на вулиці Івана Богуна.
- На початку осені на одній з вулиць у Чернівцях у маршрутки на ходу відлетіло колесо. Запчастина полетіла просто на дорогу й травмувала жінку. Колесо вдарило її по ногах.
- Раніше чоловік спричинив смертельну ДТП на Буковині та втік з місця події. Поліцейським вдалося встановили, що мовиться про митника Вадима Недугу.