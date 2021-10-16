Аварія сталася 16 жовтня на вулиці Сокирянській. На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції.

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Подробиці про ДТП

Поліцейські з'ясували, що за кермом автомобіля Volkswagen перебувала 32-річна чернівчанка. Вона виїхала на смугу зустрічну руху та зіткнулася там з транспортним засобом ВАЗ. Ним керував 41-річний місцевий житель.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

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