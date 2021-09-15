Інцидент стався на вулиці Івана Богуна. У телеграмі пишуть, що там "машини просто поглинає у землю".
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Як визволяли машину
Спочатку чоловік намагався визволити авто самотужки. Потім, як зазначають, його витягували за допомогою мікроавтобуса. На відео видно, що на дорозі справді є багато великих ям. У мережі навіть охрестили її "вулицею часів Першої світової".
Машини на вулицю стараються не заїжджати
У міській раді Чернівців зазначили, що дорожнє покриття вулиці Івана Богуна зруйноване приблизно на 90%, повідомляє "Суспільне". Дорогу планують капітально відремонтувати у наступному році. У поточному ремонті, кажуть, немає сенсу.
Жителька будинку Тетяна Чернятинська розповіла, що місяць тому утворилась вибоїна завглибшки приблизно 20 сантиметрів. За словами жінки, машини сюди не заїжджають.
Яма на вулиці / Фото "Суспільне"