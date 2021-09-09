Переважно на дорогах розмістять прилади "Каскад". Відтак загальна кількість камер, що автоматично фіксують правопорушення, становитиме 138.
До теми На Львівщині встановили новий комплекс автофіксації порушень ПДР: локації камер
Де будуть камери
Полтавська область – "Каскад":
- на 324 км+515 автодороги М-03. Напрямок спрямування приладу – Полтава (обмеження швидкості 90 км/год);
- на 319 км+374 автодороги М-03. Напрямок спрямування – Полтава (обмеження швидкості 50 км/год);
- на 30 км+459 автодороги М-22. Напрямок спрямування – Полтава (обмеження швидкості 50 км/год);
Кременчук
- вулиця Андрія Ковальова, 17. Напрямок спрямування – вулиця Козацька (обмеження швидкості 50 км/год);
- просп. Свободи, 69-А. Напрямок спрямування – вулиця Родимцева (обмеження швидкості 50 км/год).
Миколаїв
- проспект Героїв України, 9-Т. Напрямок спрямування – вулиця Пушкінська (обмеження швидкості 50 км/год);
- проспект Богоявленський, 140. Напрямок спрямування – у напрямку вулиці 295-ї Стрілецької Дивізії (обмеження швидкості 50 км/год).
Полтава
- вулиця Великотирнівська, 19. Напрямок спрямування – вулиця Івана Мазепи (обмеження швидкості 50 км/год);
- вулиця Героїв АТО, 31. Напрямок спрямування – вулиця Квіткова (обмеження швидкості 50 км/год);
- вулиця Маршала Бірюзова, 35/14. Напрямок спрямування – вулиці Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год).
Харків
- проспект Науки, 60-А. Напрямок спрямування – вулиця Новгородська (обмеження швидкості 50 км/год);
- проспект Науки, 7-В. Напрямок спрямування – вулиця Бакуліна (обмеження швидкості 50 км/год);
- проспект Московський, 86-А. Напрямок спрямування – вулиця Нікітіна (обмеження швидкості 50 км/год);
- проспект Льва Ландау, 27. Напрямок спрямування – вулиця Маршала Федоренка (обмеження швидкості 50 км/год);
- вулиця Полтавський Шлях, 79. Напрямок спрямування – вулиця Семінарська (обмеження швидкості 50 км/год);
- Білгородське шосе, 1. Напрямок спрямування – вулиця Комуни (обмеження швидкості 50 км/год).
Чернівці
- Старожучківський Шлях, напрямок спрямування – Білоруська (обмеження швидкості 50 км/год);
- Старожучківський Шлях. Напрямок спрямування – вулиця Старокостянтинівська (обмеження швидкості 50 км/год);
- вулиця Винниченка, 116. Напрямок спрямування – вулиця Степова (обмеження швидкості 50 км/год);
- вулиця Винниченка, 97. Напрямок спрямування – вулиця Жасмінна (обмеження швидкості 50 км/год).