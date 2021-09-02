Камеру встановили у селі Нагірне. Вона фіксуватиме порушення ПДР автоматично.

До теми На Львівщині запрацювали ще 5 комплексів фіксації порушень ПДР

На Львівщині запрацює новий комплекс фіксації порушень ПДР

Заступник директора департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький повідомив, що 3 вересня на Львівщині запрацює ще один комплекс фото та відеофіксації порушень ПДР. Його встановили на трасі Київ – Чоп на 685 км+309 автодороги, у селі Нагірне. Камеру спрямували у напрямку села Долинівка.

На цій ділянці траси діє обмеження швидкості до 50 кілометрів за годину. Комплекс контролюватиме дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Зауважте! На трасах Львівщини у 2020 році встановили перші 3 камери відеофіксації порушень ПДР – на дорозі М-06 Київ – Чоп у Солонці та Буську.

Де ще стоять комплекси фіксації порушень ПДР