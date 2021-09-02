Камеру установили в селе Нагорное. Она будет фиксировать нарушения ПДД автоматически.

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На Львовщине заработает новый комплекс фиксации нарушений ПДД

Заместитель директора департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий сообщил, что 3 сентября на Львовщине заработает еще один комплекс фото и видеофиксации нарушений ПДД. Его установили на трассе Киев – Чоп на 685 км + 309 автодороги, в селе Нагорное. Камеру направили в направлении села Долиновка.

На этом участке трассы действует ограничение скорости до 50 километров в час. Комплекс будет контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Заметьте! На трассах Львовщины в 2020 году установили первые 3 камеры видеофиксации нарушений ПДД – на дороге М-06 Киев – Чоп в Солонке и Буське.

Где еще стоят комплексы фиксации нарушений ПДД