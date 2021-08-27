Комплексы автоматической фото и видео фиксации установили в направлении Львова, Краковца, Луцка и Равы-Русской. Ограничение скорости составляет 50 километров в час.

К теме Во Львове установили 2 системы видеофиксации нарушений ПДД: адреса камер

На Львовщине установили 5 комплексов фиксации нарушений ПДД

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, рассказал что 27 августа на дорогах Львовщины нарушения правил дорожного движения автоматически будут фиксировать 5 новых комплексов "Каскад".

Новые приборы фиксации расположили в таких локациях:

на 16 километре+153 автодороги М-11, в направлении Львова (ограничение скорости 50 километров в час);

на 21 километре+671 автодороги М-10, в направлении Львова (ограничение скорости 50 километров в час);

на 53 километре+580 автодороги М-10, в направлении Краковца (ограничение скорости 50 километров в час);

на 528 километре+459 автодороги М-06, в направлении Луцка (ограничение скорости 50 километров в час);

на 3 километре+360 автодороги М-10-01, в направлении села Рясное – Русское (ограничение скорости 50 километров в час).

Заметьте! На трассах Львовщины уже работают 3 камеры видеофиксации нарушений ПДД – на дороге М-06 Киев – Чоп в Солонце и Буске. Их установили в конце 2020 года. Также камеры работают на трассе М-10 Львов – Краковец (на 21 километре+671 и 53 километре+580) и Западном обходе города Львова – на 3 километре+360.