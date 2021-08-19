Такие приборы автоматически фиксируют нарушения ПДД. Также во Львове планируют установить камеры и на других дорогах.

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Во Львове установили 2 системы видеофиксации нарушений ПДД

Во Львове 20 августа заработают 2 системы автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД. Они будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Во Львове приборы контроля "КАСКАД" установили:

На улице Хуторовка возле дома №8. Система установлена ​​в направлении улицы Стрыйской. Ограничение скорости составляет 50 километров в час.

На улице Владимира Великого возле дома №18. Камера установлена ​​в направлении Стрыйской. Ограничение скорости – 50 километров в час.

В ближайшее время в городе также планируют запустить комплексы автофиксации и на других участках дорог.

Заметьте! На трассах Львовщины уже работают 3 камеры видеофиксации нарушений ПДД – на дороге М-06 Киев – Чоп в Солонке и Буске. Их установили в конце 2020 года.

Где еще установят комплексы видеофиксации нарушений ПДД