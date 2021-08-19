Такие приборы автоматически фиксируют нарушения ПДД. Также во Львове планируют установить камеры и на других дорогах.
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Во Львове установили 2 системы видеофиксации нарушений ПДД
Во Львове 20 августа заработают 2 системы автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД. Они будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Во Львове приборы контроля "КАСКАД" установили:
- На улице Хуторовка возле дома №8. Система установлена в направлении улицы Стрыйской. Ограничение скорости составляет 50 километров в час.
- На улице Владимира Великого возле дома №18. Камера установлена в направлении Стрыйской. Ограничение скорости – 50 километров в час.
В ближайшее время в городе также планируют запустить комплексы автофиксации и на других участках дорог.
Где еще установят комплексы видеофиксации нарушений ПДД
- М-06 Киев – Чоп (10 комплексов): по 1 камере в Бродах, Суходолах, Дидилове, Запытове, Нагорном и на кольцевой дороге Львова вблизи транспортной развязки в Солонке и по 2 – в Гамалиевке и Чишках;
- М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская: 1 камера в селе Большой Дорошев;
- М-10 Львов – Краковец: 3 камеры в Подрясном, Ивано-Франково и Наконечном Первом;
- Западный обход города Львова – по 1 камере в Рудном и Зимней Воде;
- М-11 Львов – Шегини – 1 камера в Бартатове;
- Н-17 Львов – Радехов – Луцк – 2 камеры в пределах населенных пунктов Вислобоки и Ременов.