Такі прилади автоматично фіксують порушення ПДР. Також у Львові планують встановити камери й на інших дорогах.

До теми На Львівщині працює відеофіксація порушень ПДР: за кілька годин зафіксували понад 800 порушників

У Львові встановили 2 системи відеофіксації порушень ПДР

У Львові 20 серпня запрацюють 2 системи автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР. Вони контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. У Львові прилади контролю "КАСКАД" встановили:

На вулиці Хуторівка біля будинку №8. Система встановлена у напрямку вулиці Стрийської. Обмеження швидкості становить 50 кілометрів за годину.

На вулиці Володимира Великого біля будинку №18. Камера встановлена у напрямку Стрийської. Обмеження швидкості – 50 кілометрів за годину.

Найближчим часом у місті також планують запустити комплекси автофіксації й на інших ділянках доріг.

Зауважте! На трасах Львівщини вже працюють 3 камери відеофіксації порушень ПДР – на дорозі М-06 Київ – Чоп у Солонці та Буську. Їх встановили наприкінці 2020 року.

Де ще встановлять комплекси відеофіксації порушень ПДР