Инцидент произошел на улице Ивана Богуна. В телеграме пишут, что там "машины просто поглощает земля".

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Как освобождали машину

Сначала мужчина пытался освободить авто самостоятельно. Затем, как отмечают, его доставали с помощью микроавтобуса. На видео видно, что на дороге действительно есть много больших ям. В сети даже окрестили ее "улицей времен Первой мировой".

Машины на улицу стараются не заезжать

В городском совете Черновцов отметили, что дорожное покрытие улицы Ивана Богуна разрушено примерно на 90%, сообщает "Общественное". Дорогу планируют капитально отремонтировать в следующем году. В текущем ремонте, говорят, нет смысла.

Жительница дома Татьяна Чернятинская рассказала, что месяц назад образовалась выбоина глубиной примерно 20 сантиметров. По словам женщины, машины сюда не заезжают.

Обратите внимание! В селе Селище на Киевщине была похожая проблема: большие ямы на дорогах. Местные жители решили обратить внимание властей на выбоины интересным способом. Они посадили в яму на проезжей части саженцы деревьев.



Яма на улице / Фото "Общественное"