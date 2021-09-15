Инцидент произошел на улице Ивана Богуна. В телеграме пишут, что там "машины просто поглощает земля".
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Как освобождали машину
Сначала мужчина пытался освободить авто самостоятельно. Затем, как отмечают, его доставали с помощью микроавтобуса. На видео видно, что на дороге действительно есть много больших ям. В сети даже окрестили ее "улицей времен Первой мировой".
Машины на улицу стараются не заезжать
В городском совете Черновцов отметили, что дорожное покрытие улицы Ивана Богуна разрушено примерно на 90%, сообщает "Общественное". Дорогу планируют капитально отремонтировать в следующем году. В текущем ремонте, говорят, нет смысла.
Жительница дома Татьяна Чернятинская рассказала, что месяц назад образовалась выбоина глубиной примерно 20 сантиметров. По словам женщины, машины сюда не заезжают.
Яма на улице / Фото "Общественное"