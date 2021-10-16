Авария произошла 16 октября на улице Сокирянской. На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции.

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Подробности о ДТП

Полицейские выяснили, что за рулем автомобиля Volkswagen находилась 32-летняя черновчанка. Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась там с транспортным средством ВАЗ. Им управлял 41-летний местный житель.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

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