Авария произошла 16 октября на улице Сокирянской. На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции.
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Подробности о ДТП
Полицейские выяснили, что за рулем автомобиля Volkswagen находилась 32-летняя черновчанка. Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась там с транспортным средством ВАЗ. Им управлял 41-летний местный житель.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
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