Жуткая авария произошла 19 сентября около 4 утра в селе Владычна. Мотоцикл столкнулся с микроавтобусом Renault Master.

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Погибли водитель и пассажир мотоцикла

Ребята, которые ехали на мотоцикле: 20-летний водитель и его 19-летний пассажир получили травмы, которые были несовместимы с жизнью. 57-летний водитель микроавтобуса не пострадал.

Правоохранители начали уголовное производство

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители начали уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.



Авария произошла в селе в Днестровском районе / Фото Нацполиции



На месте ДТП работала следственно-оперативная группа / Фото Нацполиции

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