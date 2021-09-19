Жуткая авария произошла 19 сентября около 4 утра в селе Владычна. Мотоцикл столкнулся с микроавтобусом Renault Master.
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Погибли водитель и пассажир мотоцикла
Ребята, которые ехали на мотоцикле: 20-летний водитель и его 19-летний пассажир получили травмы, которые были несовместимы с жизнью. 57-летний водитель микроавтобуса не пострадал.
Правоохранители начали уголовное производство
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители начали уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
Авария произошла в селе в Днестровском районе / Фото Нацполиции
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа / Фото Нацполиции
Коротко о последних резонансных ДТП на Буковине:
- В центре Черновцов авто застряло в пропасти.
- Также в начале сентября у маршрутки в областном центре отлетело колесо, пострадала женщина.
- А 2 августа в Черновицкой области мотоциклист попал под поезд, спасти его не удалось.