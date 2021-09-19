Детали ДТП в Мелитополе

Инцидент произошел в 21:15 на улице Героев Украины. 23-летний местный житель на автомобиле ВАЗ-21061 не справился с управлением и выехал на тротуар.

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Там он наехал на 2 женщин в возрасте 53 и 61 год и 35-летнего мужчину. Известно, что пострадавшие женщины являются жительницами Акимовской общины, а третий пострадавший – местный житель. Их отвезли в больницу.

Водителя легковушки, который пытался покинуть место ДТП, задержали свидетели происшествия и передали работникам полиции,

– рассказали правоохранители.

По их данным, тест на содержание алкоголя в крови водителя показал, что тот абсолютно трезв. Автомобиль водителя пока изъяли.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Продолжается досудебное расследование.

Пострадавшие были гостями на свадьбе

Выяснилось, что автомобиль въехал на территорию ресторана "Крым", где праздновали свадьбу, пишет "Риа-Мелитополь". Сначала водитель пытался скрыться, однако людей на улице было много, и мужчину задержали. Кстати, пассажир легковушки успел забежать в торговый центр "Квартал", после чего его поймали.

Смотрите видео с ДТП на свадьбе:

Одна из пострадавших женщин – мать невесты. Для нее свадьба дочери закончилась в больнице с переломом.

Гости свадьбы пытались совершить самосуд над виновником ДТП. Однако тот распылил на них газовый баллончик. Наконец на место происшествия прибыли полицейские и надели на водителя наручники.



В Мелитополе над виновником ДТП люди пытались совершить самосуд