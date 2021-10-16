При этом, пассажирские поезда пока еще продолжают курсировать через Тернополь. Такой информацией поделился Александр Шевченко, руководитель пассажирских перевозок Укрзализныци.
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Важные результаты финальной экспертизы
Шевченко сообщил, что движение грузовых поездов разрешили только после того, как была проведена предварительная экспертиза провала. Сейчас возле проблемного участка круглосуточно дежурят железнодорожники. Впрочем, чтобы восстановить курсирование там поезда 117/118 "Черновцы – Чернигов", геологи должны завершить финальную экспертизу. Ее результаты будут готовы 18 октября.
Обвал под колеей на Буковине: что известно
- Обвал грунта произошел 19 сентября в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица – Мамалыга. Из-за этого поезду, который выехал из Черновцов в Киев пришлось изменить маршрут.
- На месте обвала образовалась большая яма, глубина которой достигала 6 метров. Уже 21 сентября по потям снова пустили поезд. Впрочем, инцидент повторился – второй раз за неделю там обвалилась земля.
- Местные жители уточнили, что раньше на этом месте было озеро. Эксперты допускали, что курсирование поездов там могут вообще не восстановить.