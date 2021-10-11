Сейчас на месте ДТП работают следователи и патрульные. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Смотрите также Луговая, которую избили и пытались изнасиловать в поезде, получила компенсацию от УЗ

В Укрзализныце утверждают, что задержка поезда достигает 2 часов. Кроме этого рейса никаких задержек не произошло.

Пассажиров пересадили в другие вагоны



Комбайн сначала врезался в локомотив / Фото Укрзализныци

Инцидент произошел в 15:12 на участке железной дороги Фастов – Житомир. Водитель очень дорогого комбайна нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд.

Сельскохозяйственный транспорт столкнулся с поездом, из-за чего повреждения получили 6 вагонов и локомотив.

В вагонах в момент столкновения находились пассажиры, впрочем, им посчастливилось не получить травм из-за разбитых окон.

Водитель комбайна от госпитализации отказался.



Вагоны получили серьезные повреждения / Фото Укрзализныци

Представители Укрзализныци пересадили всех пассажиров из поврежденных вагонов на другие места поезда.

Как именно квалифицировали произошедшее полицейские, пока неизвестно.