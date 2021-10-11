Наразі на місці ДТП працюють слідчі та патрульні. Внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

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В Укрзалізниці стверджують, що затримка поїзда сягає 2 години. Окрім цього рейсу жодних затримок не сталося.

Пасажирів пересадили у інші вагони



Комбайн спочатку врізався у локомотив / Фото Укрзалізниці

Інцидент стався о 15:12 на ділянці залізниці Фастів – Житомир. Водій дуже дорогого комбайну порушив правила дорожнього руху та виїхав на переїзд.

Сільськогосподарський транспорт зіштовхнувся з поїздом, через що пошкодження отримали 6 вагонів та локомотив.

У вагонах в момент зіткнення перебували пасажири, втім, їм пощастило не отримати травм через розбиті вікна.

Водій комбайну від госпіталізації відмовився.



Вагони отримали серйозні пошкодження / Фото Укрзалізниці

Представники Укрзалізниці пересадили всіх пасажирів з пошкоджених вагонів на інші місця поїзда.

Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо.