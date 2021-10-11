Наразі на місці ДТП працюють слідчі та патрульні. Внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.
Дивіться також Лугова, яку побили й намагалися зґвалтувати в поїзді, отримала компенсацію від УЗ
В Укрзалізниці стверджують, що затримка поїзда сягає 2 години. Окрім цього рейсу жодних затримок не сталося.
Пасажирів пересадили у інші вагони
Комбайн спочатку врізався у локомотив / Фото Укрзалізниці
- Інцидент стався о 15:12 на ділянці залізниці Фастів – Житомир. Водій дуже дорогого комбайну порушив правила дорожнього руху та виїхав на переїзд.
- Сільськогосподарський транспорт зіштовхнувся з поїздом, через що пошкодження отримали 6 вагонів та локомотив.
- У вагонах в момент зіткнення перебували пасажири, втім, їм пощастило не отримати травм через розбиті вікна.
- Водій комбайну від госпіталізації відмовився.
Вагони отримали серйозні пошкодження / Фото Укрзалізниці
Представники Укрзалізниці пересадили всіх пасажирів з пошкоджених вагонів на інші місця поїзда.
Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо.