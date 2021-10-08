У позові Анастасії Лугової йшлося про 500 тисяч гривень компенсації. Жінка переконана, що відшкодування повинна була отримати не лише вона, а й її син, який бачив на власні очі, як нападник бив його маму.

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Жінка досі бореться з наслідками побиття

Анастасія Лугова розповіла, що й досі відчуває наслідки того нападу в потязі Маріуполь – Київ. Зараз жінка регулярно відвідує остеопата через зміщення хребців шиї від удару. Крім того, лікувати також доводиться наслідки ударів на обличчі.

Також через побиття у жінки зміщена щелепа. Тепер їй потрібно встановити брекети. Однак, за словами Лугової, поки на це немає грошей.

Крім цього, жінка працює з психологом, щоб оговтатися від тих подій. Тому Лугова вважає 100 гривень компенсації недостатніми, щоб відшкодувати моральні та матеріальні витрати.

Напад на Анастасію Лугову: головне