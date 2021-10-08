В иске Анастасии Луговой речь шла о 500 тысячах гривен компенсации. Женщина убеждена, что возмещение должна была получить не только она, но и ее сын, который видел собственными глазами, как нападавший бил его маму.

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Женщина до сих пор борется с последствиями избиения

Анастасия Луговая рассказала, что до сих пор чувствует последствия того нападения в поезде Мариуполь – Киев. Сейчас женщина регулярно посещает остеопата из-за смещения позвонков шеи от удара. Кроме того, лечить также приходится последствия ушибов на лице.

Также из-за избиения у женщины смещена челюсть. Теперь ей нужно установить брекеты. Однако, по словам Луговой, пока на это нет денег.

Кроме этого, женщина работает с психологом, чтобы оправиться от тех событий. Поэтому Луговая считает 100 тысяч гривен компенсации недостаточными, чтобы возместить моральные и материальные затраты.

Нападение на Анастасию Луговую: главное